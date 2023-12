GA gelistet Ein Tag in Bonn: Neun Aktivitäten für Besucher

Bonn als Stadt am Rhein bietet eine Panoramastrecke, um dem Trubel der Stadt zu entkommen. Schlendern Sie entlang der Promenade und genießen Sie den Blick entlang des Rheins. Ab und zu finden sich auch Lokale oder Coffee Bikes, ideal für eine kurze Pause und einen Kaffee mit Rheinblick. Wer mag, findet hier auch Anlegestellen für eine Schifffahrt in die umliegenden Nachbarstädte. Die kürzeste Distanz ist Königswinter am Rhein mit einer Fahrzeit von etwa 20 bis 30 Minuten. Wer zwischendurch selbst etwas aktiv werden möchte, mietet per App einen E-Scooter oder Fahrrad. Diese sind nicht vorab reservierbar, nutzen Sie die Anbieter, die gerade am Straßenrand auf Sie warten.