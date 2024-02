Probebohrungen am Venusberg Für die Bonner Seilbahn geht es zunächst 20 Meter tief in die Erde

Fast könnte man meinen, der Berg wackelt. Jedenfalls rund um die kleine Baustelle auf einem Waldweg oberhalb der Bergstraße in Kessenich am Venusberghang. Rico Kratzert und Marc Theisen von der Firma Stölben aus Zell an der Mosel jagen gerade ein dickes Rohr – eine sogenannte Luftschappe – mithilfe eines Rammbohrhammers in den Waldboden. Es bringt Erd- und Gesteinsproben an die Oberfläche. Ungefähr an dieser Stelle soll einmal eine der Stützen für die geplante Seilbahn vom Ramersdorf bis zum Uniklinikum Bonn auf dem Venusberg stehen. Die Probebohrung ist das erste sichtbare Zeichen, dass es mit der Planung offensichtlich vorwärts geht.