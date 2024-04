Verkehr in Bonn Kritik am Auswahlverfahren für die Bürgerinformation zur Seilbahn

Die Stadt weitet die Teilnehmerplätze für das geplante „Anliegendenforum“ zur Seilbahn aus. Das Presseamt teilte am Mittwoch mit, dass die Verwaltung wegen der „hohen Resonanz“ kurzfristig entschieden habe, am Samstag, 27. April, zwei Veranstaltungen für jeweils 150 Bürgerinnen und Bürger durchzuführen. Eine erste Gruppe soll am Mittag, eine zweite am Nachmittag in den Räumen des Dottendorfer Bürgervereins mit Fachleuten über die umstrittenen Pläne diskutieren können. Ursprünglich war nur eine Informationsveranstaltung für 120 Leute angedacht.