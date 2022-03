Auf dem Münsterplatz : Stadt Bonn stellt Seilbahn-Projekt an einem Infostand vor

Stadt Bonn stellt Seilbahn-Projekt an einem Infostand vor

Die Seilbahn für Bonn soll auch am Post Tower vorbeischweben. Foto: Richard Bongartz

Bonn Alle Bonner können sich demnächst über das Bonner Seilbahn-Projekt informieren. Die Stadt bietet dazu am 1. und 2. April einen Infomarkt auf dem Münsterplatz an.

Mit einem zweitägigen Infomarkt will die Stadt Bonn auf das Projekt Seilbahn für die Stadt aufmerksam machen. Infostände sind am Freitag, 1. April, von 14 bis 18 Uhr und tags darauf, dem Samstag, ab 11 Uhr jeweils auf dem Münsterplatz aufgestellt.

„Für die Stadt Bonn ist nachhaltige Mobilität ein Baustein in Richtung Zukunft. Doch die Mobilität von morgen braucht neue Perspektiven – und die bietet das Projekt Seilbahn“, teilt die Verwaltung mit. „Mit einer Seilbahn als integrierter Bestandteil des Bonner ÖPNV erhält unsere Stadt eine besondere Chance, neue Wege zu gehen.“ Gedacht ist an eine Verbindung vom Schießbergweg in Ramersdorf über den Rhein bis hoch auf den Venusberg.