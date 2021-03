Mann droht Beamten mit Hammer : SEK der Polizei Bonn überwältigt 29-Jährigen in seiner Wohnung

SEK der Polizei Bonn überwältigt 29-Jährigen in seiner Wohnung

Polizei und Feuerwehr sind in Kessenich im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei Bonn hat am Freitag einen Mann in seiner Wohnung überwältigt. Zuvor hatte er den Beamten mit einem Hammer gedroht. Über Stunden war die Lotharstraße wegen des Einsatzes gesperrt.

Am Freitagnachmittag haben Polizeibeamte die Wohnung eines 29-Jährigen in der Lotharstraße in Bonn-Kessenich aufgesucht. Zuvor hatte vermutlich die Ex-Freundin des Mannes sich bei der Polizei gemeldet, weil er sie bedroht hatte.