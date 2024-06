Selbstbehauptungskurs in Bonn Hier lernen Frauen, sich im Alltag vor Übergriffen zu schützen

„Nein! Stopp“, hallt es durch die Turnhalle. Zwischen den Ausrufen dumpfe Schläge. Mit schnellen Hieben, links, rechts, drischt Denise Lindemann auf das Schlagkissen ein und stößt den Trainer Schlag für Schlag ein Stück auf dem Hallenboden zurück. Sie nimmt als eine von circa 25 Frauen an dem Selbstbehauptungskurs des Polizeisportvereins Bonn teil. Jedes Jahr veranstaltet der Verein drei solcher Kurse in Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Bonn. In zehn Sitzungen lernen die Teilnehmerinnen, sich im Alltag vor Übergriffen zu schützen.