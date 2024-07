Aufruf zu Sichtungen Wo leben die Hirschkäfer in Bonn?

Ihre männlichen Vertreter tragen das namensgebende Geweih. Die Hirschkäfer sind die größten lebenden Käfer in Deutschland. Sie zu beobachten gelingt nur selten, weil sie selten sind. Aber in Bonn leben noch welche. Etwa von Mitte Mai bis Ende Juli fliegen die männlichen Tiere meist an warmen Abenden durch die Luft, während die Weibchen überwiegend krabbeln. Auch sie können fliegen, setzen sich aber vorzugsweise mit ihren sechs Beinen auf dem Boden in Bewegung. Die Männchen zeichnen sich zusätzlich durch mächtige Oberkiefer aus. Die einem Hirschgeweih ähnlichen Mundwerkzeuge geben dem Käfer seinen Namen.