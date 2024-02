Vorwurf aus der Gewerkschaft Setzt Bonner Uniklinikum streikende Ärzte unter Druck?

Beim Streik der Ärzte am Universitätsklinikum Bonn (UKB) sollen Mitarbeiter unter Druck gesetzt worden sein. Mindestens an einer der UKB-Kliniken sind Streikteilnehmer per E-Mail aufgefordert worden, sich in eine Liste einzutragen. Die Uniklinik weist die Vorwürfe zurück.