Herbstmarkt in Kessenich Tatverdächtige nach sexuellen Übergriffen aus Gewahrsam entlassen

Nach Blutprobenentnahmen und ersten Ermittlungen wurden die beiden Tatverdächtigen am Sonntag in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe für sie vorlagen. Gegen beide wird nun weiter ermittelt. Deshalb bittet die Polizei nun mögliche weitere Geschädigte, sich unter 0228/15-0 oder per E-Mail an KK12.Bonn@polizei.nrw.de zu melden. Weiterhin bittet die Polizei Zeugen, die am Samstag Bild- oder Videomaterial der Tatverdächtigen sowie des Polizeieinsatzes angefertigt haben, dieses für die weitergehenden Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.