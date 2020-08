Erfolg im Shanghai-Ranking : Uni Bonn als viertbeste deutsche Hochschule ausgezeichnet

Bonn Die Universität Bonn ist erneut ausgezeichnet worden. Das Shanghai-Ranking listet sie unter den vier besten Hochschulen in Deutschland. Weltweit schaffte sie es auf Platz 87.

Nachdem sie im vergangenen Jahr zur "Exzellenz-Universität" gekürt worden ist, darf sich die Uni Bonn nun über die nächste Auszeichnung freuen. Wie die Universität am Dienstagnachmittag mitteilte, gehört sie laut dem gerade erschienenen Ranking der chinesischen Jiaotong-Universität in Shanghai zu den vier besten Hochschulen in Deutschland. Im internationalen Ranking erreichte sie Platz 87.