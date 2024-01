„Shary“ So funktioniert privates Carsharing mit einer neuen App aus Bonn

Shary ist ein eigenständiges P2P-Carsharing-Angebot der in Bonn ansässigen Cardome GmbH – und ergänzt damit das umfangreiche Angebot von Carsharing-Firmen in Bonn. Die Stadt Bonn hat ihr Carsharing-Angebot im öffentlichen Raum in Kooperation mit Cambio, Scouter und Grüner Flotte zuletzt deutlich erweitert: Zusätzlich zu den zahlreichen von den Carsharing-Organisationen auf privaten Grundstücken bereits angemieteten Stellflächen werden im öffentlichen Straßenraum an 73 Standorten im gesamten Stadtgebiet derzeit bis zu 155 neue Carsharing-Standplätze eingerichtet. Für die Bonner soll das breite Angebot eine Alternative zu einem eigenen Auto bieten und damit ein wichtiger Teil der Mobilitätswende in Bonn sein.