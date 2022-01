Mitarbeiter unter Verdacht : Ein Schwerverletzter bei Streit in Bonner Shisha-Bar

Bonn In der Nacht zu Sonntag ist ein Streit in einer Bonner Shisha-Bar eskaliert. Ein 18-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Nach GA-Informationen steht ein Mitarbeiter der Bar unter Verdacht.

Ein 18 Jahre alter Gast einer Shisha-Bar an der Kölnstraße in Bonn ist bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, kam es in der Nacht zu Sonntag zunächst zu einem handfesten Streit unter Gästen und mindestens einem Mitarbeiter der Bar. Der 18-Jährige sagte später der Polizei, dass er den Streit schlichten wollte. Dabei habe auch er Schläge abbekommen – auch gegen den Hals.