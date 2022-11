Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt : Das sind die Tricks der Taschendiebe

Bonn Mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte in Bonn und der Region hat für Taschendiebe die Hochsaison begonnen. Das sind ihre Tricks und so können Sie sich vor den Langfingern schützen.

So schützen Sie sich vor den Taschendieben

Weihnachtsmärkte, öffentliche Verkehrsmittel oder Kaufhausgetümmel: Überall wo es eng wird, gehen Taschendiebe auf die Jagd. Die Bonner Polizei empfiehlt deshalb, nur so viel Bargeld mitzunehmen, wie tatsächlich benötigt wird. Größere Geldbeträge können in Geldgürtel, Gürteltaschen oder Brustbeutel verstaut werden. Bargeld, EC- und Kreditkarten sollten am besten am Körper verteilt werden. Die Handtasche sollte, wenn Sie nicht darauf verzichten können, immer geschlossen und mit der Verschlussseite eng am Körper getragen werden. Auch das Smartphone kann beispielsweise in einer verschließbaren Innentasche in der Jacke verstaut werden. Beim Einkaufen wird geraten, Geldbörse und Wertgegenstände nicht in den Einkaufswagen oder den Einkaufskorb zu legen.