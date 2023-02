Bonner Paare erzählen ihre Geschichte : „Sie hat für mich viel aufgegeben“

Bonn Über das Internet, Freunde oder die Eltern – bei einem Malkurs in Bonn erzählen Paare am Valentinstag ihre Geschichten vom Kennenlernen, großen Herausforderungen und erzwungenen Dates.

Mit dem Pinsel in der Hand erklärt Jacqueline die Hintergründe des „erzwungenen Dates“. „Wir haben uns über meine Mutter kennengelernt“, sagt sie. Damals habe ihr Mann als Azubi in einem Edeka gearbeitet, bei dem auch ihre Mutter angestellt war. Eines Abends habe sie ihre Mutter zum Essen eingeladen, doch – was die Tochter nicht ahnte – ihre Mutter hatte auch den Arbeitskollegen im Schlepptau. „Es gab wahre Begeisterungsstürme“, sagt ihr Mann. Von seiner Seite Interesse habe aber Interesse bestanden. So war es ein holpriger Start, der aber zu einer glücklichen Beziehung geführt habe, die mit einer Hochzeit im Mai vergangenen Jahres den bisherigen Höhepunkt fand.