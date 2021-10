Buchsignierstunde mit Peter Mafffay : Sieben Geschichten zum Einschlafen

Die Bonnerin Laura Winkler (2.v.l.) war am Freitagabend ihren Idol Peter Maffay (2.v.r.) ganz nah. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer (links) war der Sänger zu einer Autogrammstunde in die Thalia Buchhandlung am Marktplatz gekommen. Rechts ist die Illustratorin Joëlle Tourlonias. Foto: Niklas Schröder

Bonn Am Freitabend waren Peter Maffay und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer in der Buchhandlung Thalia am Bonner Marktplatz. Dort stellten sie ihr erstes gemeinsames Buch vor.



Für die Bonnerin Laura Winkler ging am Freitagnachmittag ein Traum in Erfüllung. Sie durfte ihrem Idol Peter Maffay ganz nah kommen. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer war der Sänger zu einer Autogrammstunde in die Thalia-Buchhandlung am Marktplatz gekommen. Rund 200 Menschen standen in der Schlange an – sogar ein Fanclub soll in die Innenstadt gekommen sein.

Winkler, die als erste an der Reihe war, konnte die Freudentränen nur schwer zurückhalten. „Es war total toll, Peter ist mein allergrößtes Vorbild und er bedeutet mir so viel und es ist immer wieder toll ihn zu sehen“, sagte die Studentin im Anschluss.

Ein Kinderbuch mit sieben Gute-Nacht-Geschichten

Weil ihre gemeinsame Tochter Anouk (2) Probleme beim Einschlafen hatte, haben sich Balsmeyer und Maffay im vergangenen Jahr Gedanken um Einschlafrituale gemacht. Entstanden ist daraus ein Kinderbuch mit sieben Gute-Nacht-Geschichten. In „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ geht es um die liebenswerte Figur Anouk, die das Schlafen gehen so gar nicht mag. Umso mehr wundern sich ihre Eltern, als Anouk plötzlich voller Vorfreude abends zu Bett geht. Denn was sie nicht wissen: Nacht für Nacht erlebt Anouk neuerdings aufregende Abenteuer. Sie hilft einem Indianerjungen, seine Angst zu überwinden. Sie rettet einen kleinen Ritter aus einem dunklen Verlies. Sie unterstützt eine mutige Kämpferin beim Schlittenhunderennen. Ob im Zirkus, bei den Piraten, auf dem Bauernhof oder auf der großen Bühne – überall findet Anouk neue Freunde.

Inspiriert und begleitet durch Maffay hat Balsmeyer ihr erstes Kinderbuch verfasst und damit auch gleich eine Hommage auf ihre gemeinsame Tochter geschrieben. „Das Buch ist als Geschenk für Anouk gedacht.“ Illustriert wurden die Gute-Nacht-Geschichten von Joëlle Tourlonias. Sie ließ sich dabei auch von der kleinen Familie selber und ihren privaten Erlebnissen für ihre Zeichnungen inspirieren. „So hat Anouk beim Aufklappen des Buches direkt ihr eigenes Kinderzimmer wiedererkannt“, erzählte Balsmeyer.

Biografische Hintergründe

Während der Pandemie habe die Familie viel Zeit zusammen verbracht, berichtete Maffay. „Es gibt in dem Buch das Foto, wo ich mit meiner Tochter und dem Affen gemeinsam Zähne putze. Diese Überlappung von autobiografischen Hintergründen finde ich sehr schön, weil es deutlich macht, in welchem direkten Bezug dieses Buch entstanden ist“, so der Sänger. Trotz des biografischen Hintergrunds soll das Kinderbuch vor allem Werte vermitteln. „Da gibt es ja eine Analogie zu Tabaluga. Im Grunde geht es in den Geschichten darum, wie man vermeintliche Schwächen in Stärken umwandeln kann“, sagte Maffay. Außerdem geht es um soziale Verantwortung, fügte Balsmeyer hinzu.

Denn: „Wenn aus den Geschichten vorgelesen wird, kann man davon ausgehen, dass ein Dialog entsteht“, so Maffay, dem das Vorlesen große Freude bereitet. Gerade vorm Schlafen gehen sei das eine wunderbare Gelegenheit für Kinder „Vertrauen zu den Eltern und zur Umgebung“ aufzubauen. „Das Schönste ist für mich, wenn Anouk zum hundertsten Mal mit demselben Buch zu mir kommt und mich zum Vorlesen auffordert.“ Dann werde geblättert, über den Inhalt diskutiert und miteinander gesprochen, beschreibt Maffay. „Das ist ja in anderen Familien durchaus ähnlich.“

Ihr handsigniertes Buch bekommt bei Winkler nun einen Ehrenplatz auf dem Nachttisch. „Auch wenn es ein Kinderbuch ist. Dafür kann man nicht zu alt sein“, betont Winkler mit einem breiten Lächeln.

Maffay ist am Samstag in Köln auf der Lit.Cologne

Übrigens: Am Samstag, 30. Oktober, stellen Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay im Rahmen der Lit.Cologne (Stadthalle, Köln Mühlheim) zwischen 15 und 17.30 Uhr ihr Kinderbuch vor und beantworten kleinen und großen Leserinnen und Lesern Fragen rund um die Idee und die Entstehung des Buchs. Im Anschluss haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit sich ihr persönliches Exemplar signieren zu lassen.