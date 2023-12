Aussichtspunkte in Bonn und der Region Hier ist das Feuerwerk an Silvester am besten zu sehen

Merzbach: Längst dem Status eines Geheimtipps entwachsen ist die Feldwegkreuzung am Trafohäuschen oberhalb der Bergstraße im Rheinbacher Höhenort Merzbach. Wie der Name Bergstraße schon vermuten lässt, bietet diese Stelle einen erhöhten Panoramablick von Merzbach in die Köln-Bonner Bucht. Wer seinen Blick gen Norden schweifen lässt, genießt an den allermeisten Tagen des Jahres die Aussicht auf die Silhouette des Kölner Doms und des Colonius, des Fernmeldeturms. Wer dann sein Blickfeld gemächlich in Richtung Süden wendet, sieht die nicht minder markanten Erhebungen des Siebengebirges, die Bauten im früheren Bonner Regierungsviertel und das Radom in Wachtberg. Jahr für Jahr wollen sich rund 150 Besucher diese Aussichten fürs neue Jahr nicht entgehen lassen.