Silvester und Neujahr : Böller- und Raketenverbot im gesamten Bonner Stadtgebiet

Bonn In Bonn gibt es für Silvester und Neujahr ein Verbot von Raketen und Böllern auf öffentlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet. Auch die Zahl der Gäste bei Trauungen und Beerdigungen wird erneut beschränkt.

Vom Silvesterabend ab 17 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 6 Uhr gibt es ein Verbot von Böllern und Raketen im gesamten Bonner Stadtgebiet. Das teilte die Stadt Bonn mit und zieht daraus die nächste Konsequenz mit Blick auf die hohen Corona-Zahlen in der Stadt. „Das Mitführen und die Verwendung von Feuerwerkskörpern auf allen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen Anlagen im gesamten Bonner Stadtgebiet wird untersagt“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Ordnungsamt und Polizei werden die Einhaltung der Regeln kontrollieren, Verstöße werden geahndet und mitgeführtes Feuerwerk wird sichergestellt.