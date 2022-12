Feuerwerk in Bonn : Kennedybrücke wird in der Silvesternacht für den Verkehr gesperrt

Überblick über Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis : Städte in der Region wollen teils Böllerverbotszonen einrichten Der Verkauf von Feuerwerk war in den letzten beiden Jahren verboten, um Krankenhäuser während der Corona-Pandemie nicht weiter zu belasten. Wie gehen Bonn und Städte in der Region in diesem Jahr mit Silvester um?