Bonn-Medinghoven : Weiterer Tatverdächtiger nach Silvesterkrawallen identifiziert

Am Europaring in Medinghoven brannten in der Silvesternacht auf der Straße Abfallcontainer. In der Folge kam es zu Auseinandersetzungen zwischen rund 40 Personen und den einsatzkräften. Foto: Axel Vogel

Bonn Die Polizei hat nach den Krawallen in der Silvesternacht in Bonn-Medinghoven und den gezielten Angriffen auf Einsatzkräfte einen weiteren Tatverdächtigen identifiziert. Der Mann ist für die Polizei kein Unbekannter.

Ein 34 Jahre alter Mann steht im Verdacht, an den gezielten Angriffen auf Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in der Silvesternacht in Bonn-Medinghoven beteiligt gewesen zu sein. Er ist der neunte Tatverdächtige, der von der Polizei nun identifiziert wurde. Er sei auch der bislang älteste Tatverdächtige, teilte die Polizei am Freitag mit. Die bisher identifizierten acht jungen Männer sind im Alter von 16 bis 19 Jahren. Die Tatverdächtigen sollen die Randale über eine Whatsapp-Gruppe maßgeblich geplant und durchgeführt haben. Sie sollen dabei höchstwahrscheinlich von einem Netflix-Film inspiriert worden sein, wie Polizeipräsident Frank Hoever in einem Interview mit dem General-Anzeiger Ende Januar berichtete.