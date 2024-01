Landgericht Bonn Prozessauftakt gegen sieben Menschen nach Silvesterkrawallen in Medinghoven

Nach den schweren Krawallen in der Silvesternacht 2022/23 in Medinghoven mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr müssen sich sieben Angeklagte am Landgericht Bonn verantworten. Der Prozess beginnt am Dienstagvormittag. Die Staatsanwaltschaft legt den Tatverdächtigen Landfriedensbruch, tätliche Angriffe, Widerstand gegen Einsatzkräfte sowie versuchte gefährliche Körperverletzung zur Last. Die Gruppe setzt sich aus zwei 18-jährigen Jugendlichen, vier Heranwachsenden und einem Erwachsenen (34) zusammen.