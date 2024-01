„Dass es Randale geben würde, war mir klar“ 19-Jähriger gesteht Silvesterkrawalle in Medinghoven

Was bewegt jemanden dazu, Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern, Flaschen und Steinen zu beschmeißen? Diese Frage blieb auch am zweiten Verhandlungstag um die Silvesterkrawalle in Medinghoven offen. Zwei der sieben Angeklagten äußerten sich und räumten teilweise die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ein. Zudem schilderten die Einsatzkräfte, wie sie die Angriffe zum Jahreswechsel 2022/2023 erlebt hatten.