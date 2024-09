Schauspieler und Mentalcoach aus Bonn Deshalb badet Simon Böer jeden Tag in Eiswasser

Die meisten dürften den Bonner Simon Böer aus zahlreichen deutschen TV-Serien wie „Der Lehrer“ oder „Herzensbrecher“ kennen. Wegen eines schweren Unfalls in einem Bonner Restaurant herrscht jedoch gerade Pause vor der Kamera. Als während eines Sturms eine Terrassen-Markise zerbarst, traf eine Metallstrebe Böer im Gesicht, wodurch er mehrfache Frakturen erlitt. Neben der schauspielerischen Tätigkeit bei unzähligen Produktionen im deutschen Film- und TV-Geschehen betreibt Böer auch seine eigene Praxis für systemisches Coaching, Hypnose, kontrollierte Atemarbeit – und nicht zuletzt Eisbaden. Böer selbst steigt seit Jahren jeden Tag in die Eiswanne, in der die Temperaturen sich nahe null Grad bewegen.