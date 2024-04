Interview mit Bonner Psychologen Sind Ausländer krimineller als Deutsche, Herr Wagner?

Bei der diesjährigen Kriminalstatistik 2023 hoben sowohl NRW-Innenminister Herbert Reul, als auch Bonns Polizeipräsident Frank Hoever hervor, dass die Gewalt in der Bürgerschaft zugenommen hat und immer häufiger ein Messer gezückt werde. Laut den Zensus-Daten von 2022 liegt der Anteil in Bonn lebender Nicht-Deutscher bei rund 16 Prozent, sie seien allerdings in rund 36 Prozent der Straftaten verwickelt. Beim Taschendiebstahl liege der Anteil sogar bei etwa 90 Prozent. Beim Ladendiebstahl sei die Quote bei etwa 50 Prozent, beim Wohnungseinbruchdiebstahl bei 55 Prozent. In 39 Prozent der Körperverletzungsdelikte seien Ausländer Tatverdächtige, bei Sexualdelikten seien es 32 Prozent. Hoever stellte aber klar, dass auch andere Faktoren eine Rolle spielten wie das Geschlecht, der Bildungsstand oder das soziale Umfeld. Warum die Gewaltbereitschaft zu steigen scheint, welche Rolle dabei eine Zuwanderungsgeschichte spielt und wie man diese Situation in den Griff bekommen kann, darüber sprach Nicolas Ottersbach im Interview mit Ulrich Wagner, der Träger des Deutschen Psychologiepreises ist und ein Gewaltpräventionsprogramm für Bonn entwickelt hat.