Landesweiter Alarm : Warum heute Vormittag die Sirenen in Bonn und der Region heulen

Nicht nur in Bonn und im RHein-Sieg-Kreis sondern in ganz Nordrhein-Westfalen heulen am Donnerstag um 11 Uhr die Sirenen. Anlass ist ein landesweiter Probealarm. Foto: dpa/Jens Büttner

Bonn Nicht nur in Bonn und der Region, sondern landesweit wird heute Vormittag ein Probealarm ausgelöst: Fast 5600 Sirenen werden getestet, damit sie im Ernstfall richtig funktionieren und die Bevölkerung die Warnsignale erkennt.

Sirenen heulen heute Mittag in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis - und nicht nur da: Für einen landesweiten Probealarm werden am heutigen Donnerstag, 8. September, in Nordrhein-Westfalen fast 5600 Sirenen getestet.

Warntag in NRW: Sirenen heulen heute zur Probe

Eigentlich hätte der sogenannte Warntag bereits im März stattfinden sollen. Wegen des Ukraine-Kriegs war er allerdings verschoben worden. Ein bundesweiter Warntag soll in diesem Jahr am 8. Dezember stattfinden, teilte das NRW-Innenministerium mit. Dann erst sollen auch Lautsprecherwagen oder die Möglichkeit zur Direktdurchsage im Radioprogramm getestet werden. Beim landesweiten Warntag am Donnerstag kommen diese nicht zum Einsatz.

Landesweiter Probealarm Sirenen-Warntag in Nordrhein-Westfalen Laut Erlass des NRW-Innenministeriums finden die Proben der Warnsirenen zweimal im Jahr statt, jeweils am zweiten Donnerstag im März und September. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Konflikt wurden einige Probetermine in der Vergangenheit ausgesetzt. Mit dem Probealarm am 8. September wird der Rhythmus nun wieder aufgenommen. Ziel ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld zu sensibilisieren und Bürgerinnen und Bürgern Informationen und Tipps zu geben, damit sie im Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen können.

Doch wozu überhaupt so ein Warntag? Zum einen soll sichergestellt werden, dass die Sirenen im Notfall richtig funktionieren. Zeitgleich soll die Bevölkerung an die Bedeutung der Sirenen-Signale erinnert werden. Deswegen werden am Donnerstag gegen 11 Uhr in Bonn und der Region zahlreiche Sirenen den Warnton abspielen, der „Achtung, Gefahr!“ bedeutet.

Wie genau läuft der Warntag ab? Die Verwaltung der Stadt Bonn erklärt: „Beim Probealarm ertönt zunächst eine Minute lang ein ununterbrochener Heulton, der im Ernstfall für ‚Entwarnung‘ steht. Danach wird mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton das Signal für ‚Warnung‘ getestet, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Anschließend ertönt wieder der gleichbleibende Ton für ‚Entwarnung’.“ Neben den Sirenen werden am Donnerstag zusätzlich die Warn-Apps Nina und Katwarn getestet. Weitere Informationen stellt die Stadt Bonn unter www.bonn.de/sirenenwarnung zur Verfügung.

Sirenen-Warntag in NRW: Wachtberg testet mobile Warnsirene

In Wachtberg soll am Donnerstag erstmals auch eine mobile Warnsirene getestet werden. Diese soll im Bereich Gimmersdorf/Ließem/Oberbachem positioniert werden. Die Feuerwehr Wachtberg bittet um Rückmeldung aus den genannten Ortschaften, ob und wie laut der Warnton zu hören war. Ein Kontaktformular findet sich auf der Homepage der Feuerwehr. Wie die verschiedenen Sirenen-Warnsignale klingen, zeigt die Feuerwehr Wachtberg in einem Video.

