Kinder stehen erstmals auf dem Board Skateanlage im Reuterpark ist ideal für Anfänger

Ein wenig mulmig ist dem elfjährigen Florian Kuppler schon zumute, als er sein Skateboard an den Rand eines Hügels in der Skateanlage im Reuterpark stellt. “Soll ich dich halten?”, fragt ihn der erfahrene Skater Markus Mielke. “Nein, ich will es so versuchen.” Florian stellt die Füße auf sein Board, winkelt die Knie an, fasst Mut und rollt über den Abhang. Auf halber Strecke fängt ihn Mielke auf und lobt den Anfänger. Mielke und Niclas Buchmüller bringen am Sonntag Kindern die Grundlagen auf dem Skateboard bei und helfen ihnen vom ersten Schritt aufs Board, zum Lenken in voller Fahrt bis hin zum Düsen auf den Hügeln.