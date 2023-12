Debatte um Leih-Verlängerung Politiker tendieren zu Verbleib der zwei bekannten Skulpturen in Bonn

Bonn · Die Ablehnung der Vertragsverlängerung für die Skulpturen „Hommage an Beethoven“ und „Mean Average“ in der City durch die Kunstkommission bekommt aus der Politik Gegenwind. Der GA hat sich bei der Bezirksvertretung Bonn umgehört, die am Ende entscheidet.

14.12.2023 , 14:47 Uhr

Die Skulptur „Hommage an Beethoven“ von Markus Lüpertz. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn

Aus Sicht der Kunstkommission ist die Zeit für die Skulpturen „Hommage an Beethoven“ von Markus Lüpertz und „Mean Average“ von Toni Cragg in Bonn abgelaufen. Aber das entscheidende Votum über die Verlängerung der Leihverträge liegt bei der Bezirksvertretung (BV) Bonn, die Ende Januar darüber beraten wird. Wie bewerten die Politikerinnen und Politiker die Empfehlung der Kunstkommission? Zur Einordnung: Am meisten vertreten sind dort die Grünen (vier Mitglieder) und die CDU (fünf Mitglieder), danach folgt die SPD mit drei von insgesamt 19 Bezirksvertretern .