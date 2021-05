Flüge in 3000 Metern Höhe : Neue Himmelsschreiber grüßen auch vom Bonner Himmel

Der Schriftzug „Bleibt Gesund“ am Himmel über München. Foto: -/Skytexter/dpa

Bonn Die Skytexter gibt es seit etwa einem Jahr. Mit ihrem Flug über Bonn am Mittwoch waren sie nun zum ersten Mal auch im Rheinland und haben riesige Buchstaben in den Himmel geschrieben. Was steckt dahinter?

Zunächst ist ein großes „M“ am Himmel zu entdecken, dann folgen ein „A“ und ein „G“ – „Magenta eins“ steht schließlich in großen Buchstaben über der Bundesstadt. Fünf Kunstflugpiloten von den Skytextern haben die XXL-Lettern am Mittwoch mit weißem Dampf auf den blauen Hintergrund „gemalt“. Nach kurzer Zeit sind die Worte dann wieder verschwunden.

Bei der Botschaft ist natürlich klar, wer die Flieger beauftragt hat: Die Telekom will mit der Aktion auf ungewöhnliche Weise für einen neuen Tarif werben, wie ein Unternehmenssprecher dem GA am Donnerstag bestätigt. „Unlimited“ heiße der, ohne Limit also, und das passe doch gut zum Himmel, erläutert er die Idee des Bonner Unternehmens.

Die Skytexter gibt es seit etwa einem Jahr. Bislang waren sie mit ihren Werbebotschaften für unterschiedliche Kunden, aber auch mit Slogans wie „Bleibt gesund“ vor allem in Süddeutschland, München, Hamburg, Berlin oder Frankfurt am Main unterwegs. Der Flug über Bonn am Mittwoch bedeutete ihre Premiere im Rheinland. „Der Blick auf den Rhein und Bonn ist ein spektakuläres Erlebnis“, sagt Skytexter-Sprecher David Schimm. Allerdings mussten die Piloten auf den Start ihres Formationsfluges lange warten. Die Wetterlage sei momentan ein bisschen schwierig, sagt der Sprecher. Aber schließlich habe es aufgeklart, und sie hätten vom Flugplatz in Hangelar aus in die Luft gehen können. Die fünf Flugzeuge flogen dann in einem Abstand von etwa 20 bis 30 Metern in einer Linie nebeneinander in 3000 Metern Höhe über die Stadt, erläutert Schimm, der betont, dass die Piloten alle sehr erfahren seien. Computergesteuert hinterließen die Flugzeuge dann die aus Paraffinöl bestehenden Worte. Jeder Buchstabe sei etwa 200 mal 200 Meter groß, der Slogan also kilometerlang und damit von Weitem sichtbar. „Das Prinzip ist vergleichbar mit einem Nadeldrucker“, erläutert Schimm. Das Paraffinöl verdampfe bei höheren Temperaturen und hinterlasse keine Rückstände in der Luft, betont er.

Aber sind die Flüge an sich denn nicht umweltschädlich? Der CO 2 -Ausstoß werde durch Projekte von ClimatePartner kompensiert, somit flögen die Flugzeuge klimaneutral, sagen auf diese Frage sowohl Schimm als auch der Telekomsprecher. Alle Flüge seien zudem von der Flugsicherung offiziell genehmigt worden.

Fünf Kleinflugzeuge fliegen parallel über den Chiemsee. Beim „Schreiben“ hilft ein Computersystem. Foto: Dietmar Schreiber/www.airtoair.at/dpa

Der Premierenflug vom Mittwoch war eigentlich nur ein Testflug, von denen weitere folgen sollen – sofern es das Wetter zulässt, wie der Telekom-Sprecher erläutert. Die eigentliche Werbeaktion ist für nächsten Dienstag geplant, denn am 1. Juni startet der neue Tarif. Dann sollen die fünf Skytexter erneut abheben und ihre Botschaft nicht nur am Unternehmenssitz in Bonn auf den Himmel malen, sondern auch in Köln und Düsseldorf. Das soll zudem gefilmt und weitervermarktet werden.

Dann wird es allerdings nicht mit einem „M“ losgehen, sondern mit einem „H“, gefolgt von einem „A“ und einem „L“: „Hallo Bonn“ soll schließlich zum Auftakt der Aktion am Firmament zu lesen sein.

