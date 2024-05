„Smishing“ Bande stiehlt mit neuer Betrugsmasche Geld von Bonnern

Die Masche in dieser Form ist noch relativ neu: Mit sogenannten Smishing-Nachrichten – das ist eine Wortschöpfung aus dem genutzten Kommunikationsweg SMS und dem englischen Wort „phishing“ für abfischen – gelangen professionelle Banden an sensible Kontodaten. Im konkreten Fall wurden Volksbank-Kunden per gefälschter SMS auf das angebliche Ablaufen der SecureGo-App hingewiesen.