Die Fantastischen Vier : Smudo verletzt sich bei Konzert in Bonn

Bonn Das Konzert der Fantastischen Vier in Bonn hatte ein plötzliches Ende. Smudo verletzte sich. Die Band musste das heutige Konzert absagen.

In einem Statement der Band heißt es: „Smudo hat sich gestern in Bonn bei der Zugabe auf der Bühne eine Sehne am Knie gerissen. Daher müssen wir das heutige Konzert in Osnabrück leider verschieben. Wir versuchen, einen Ersatztermin in 2023 zu finden, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir melden uns bei Euch, sobald wir dazu mehr wissen. Gute Besserung Smudo!“.