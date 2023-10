Auszeichnung in Berlin So entwickelte ein Bonner Schüler eine Alternative für Leder

Auch der 17-jährige Möller will nach seiner Auszeichnung nicht locker lassen. „Ich möchte die Idee aktiv weiterentwickeln, weil ich von einer vollständigen Marktreife noch ein kleines Stück entfernt bin“, betont der junge Forscher. An dem Projekt arbeitet er aber zurzeit nur noch nebenbei, da im kommenden Jahr das Abitur bevorsteht. Darüber hinaus hat der Bonner Schüler viele Überlegungen, was seine Zukunft angeht. Voraussichtlich wird es ihm zufolge aber auf ein Studium in den Naturwissenschaften hinauslaufen, bei dem er sicherlich von seinen bisherigen Erfahrungen profitieren wird.