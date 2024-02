Nach dem Tod von Stadtdechant Wolfgang Picken So führt Christian Jasper die Münstergemeinde weiter

Froh sei er, dass er als Pfarrverweser die in den vergangenen Jahren begonnenen Projekte und Umbrüche, die er ohnehin schon begleitet habe, fortführen könne. „Alles, was hier stattgefunden hat, wird auch weiter stattfinden“, so Jasper. Schließlich habe das gesamte Team das Angebot der vergangenen Jahre mitgestaltet und für gut befunden. „Ich finde das Programm hier sehr gut“, stellt er fest. Allerdings fühle er sich verpflichtet, nicht nur weiterzumachen, sondern an einigen Stellen weiterzuentwickeln, „weil sich ja auch die Zeiten ändern“.