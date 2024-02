Tag der Muttersprache So halten Bonner das Bönnsch lebendig

Bönnsch wird vor allem an Karneval und von älteren Semestern gesprochen. Joe Tillmann versucht das Bönnsche auch bei Kindern zu fördern. „Kinder lernen am besten mit Musik“ – das ist das Mantra von Tillmann, Paukist im Beethoven Orchester, ehrenamtlicher Bönnschlehrer und Bönnsch-Chorleiter. Der Rheinländer liebt seine Muttersprache, unterrichtet an Schulen und leitet den Chor „Bönnsch füe Pänz“.