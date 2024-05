Proteste in Bonn So kam es zur Räumung des Pro-Palästinenser-Camps am Hofgarten

Das am 7. Mai eröffnete pro-palästinensische Protestcamp am Rande des Hofgartens hat die Bonner Polizei am späten Mittwochnachmittag beendet. Die Beamten kündigten zunächst mündlich die bevorstehende Räumung an und eröffneten den Campierern damit die Möglichkeit, freiwillig zu gehen. Etwa zeitlich parallel lief eine von der Palästinensichen Gemeinde angemeldete Demonstration durch die Innenstadt.