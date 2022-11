Ganz ohne Corona-Auflagen : So läuft der Bonner Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende

Nach den Einschränkungen durch die Pandemie präsentiert sich der Bonner Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder ohne besondere Corona-Auflagen. Wie das erste Adventswochenende auf dem Markt und in der Bonner Innenstadt läuft - wir haben haben uns vor Ort umgesehen.



Ansturm auf den Budenzauber: Tausende Menschen sind am Samstag auf dem Bonner Weihnachtsmarkt unterwegs. Am frühen Abend drängen sich Familien mit Kinderwagen um die Fahrgeschäfte und in den Glühweinbuden sind alle Tische belegt. An manchen Stellen ist es in der Innenstadt so voll, dass man teilweise nur noch sehr langsam vorankommt. In der Stadthausgarage und auch in der Friedensplatzgarage sind nahezu alle Parkplätze belegt.

Auch beim Engel-Treff auf dem Friedensplatz sind die Stehtische gut gefüllt. In vielen Händen dampfen die Glühweinbecher und es herrscht ausgelassene Stimmung. Währenddessen haben Sissy Kipp und ihr Team gut zu tun. „Das erste Wochenende lief gut, die Wochentage waren etwas ruhiger. Seit Freitag geht es wieder bergauf“, fast die Betreiberin der Weihnachtspyramide die erste Woche zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr sei bereits jetzt schon mehr los - ob man aber Verkaufszahlen von vor Corona knacken kann, bleibe abzuwarten, so die Beschickerin.

Für den großen Ansturm sieht Kipp ihr zwölfköpfige Mannschaft aber gut vorbereitet: „Wir sind alle vollständig eingearbeitet, wir kommen noch mit viel größerem Menschenmengen klar.“ Die Beschicker hoffen, dass der Weihnachtsmarkt in den nächsten Tagen noch mehr Besucher anlockt. „Stress verspüren wir derzeit nicht“, betont Kipp. Am besten laufen übrigens der normale weiße sowie rote Glühwein, berichtet Kipp.

In der Maronen-Hütte auf dem Friedensplatz hat Marcel Rüwe ebenfalls viel zu tun. Routiniert wendet der Budenbetreiber dampfende Maronen auf der Herdplatte. „In diesem Jahr haben wir einen so guten Start erwischt“, berichtet Rüwe. Beinahe im Accord verschwinden die Esskastanien in den Verkaufstütchen. „Maronen kommen aus Italien, haben viele Vitamine und sind sehr gesund. Sie gehören auf jeden Weihnachtsmarkt“, sagt der Betreiber. „In diesem Jahr haben wir wesentlich mehr zu tun. Wir sind sehr zufrieden, das Wetter spielt mit und die Leute sind super drauf“, resümiert Rüwe die erste Woche.

Eine größere Schlange hat sich vor dem Riesenrad auf dem Münsterplatz gebildet. Im Schnitt müssen die Besucher hier zehn Minuten auf ihre Fahrt mit der Gondel warten. „Wenn viel Betrieb ist, ist das für mich mehr Kopfstress. Ich muss gucken, dass alle Gondeln immer gleichmäßig beladen bleiben. Das Riesenrad kann sonst nicht fahren“, erklärt Betreiber Robert Gormanns dem GA. Gebaut wurde das Riesenrad im Jahr 1895. Damit soll es das Älteste in Deutschland und von der Physik her etwa ganz besonders sein, sagt Gormanns. Der Betreiber sieht in diesem Jahr die gewohnte Anzahl von Besuchern: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Besucherstrom und hoffen auf gutes Wetter und darauf, dass auch Gäste von außerhalb zum Bonner Weihnachtsmarkt kommen“, so Gormanns.

Längere Schlangen bilden sich auch vor vielen Imbissbuden. Beliebt sind vor allem Stände mit Krakauer-Wurst, Pommes, Champignons und Reibekuchen.

Weihnachtsmarkt Bonn: Rund 165 Stände warten auf Besucher

Rund 165 Anbieter haben dieses Jahr ihre Buden und Verkaufsstände zwischen Münster- und Friedensplatz sowie in Post- und Windeckstraße und der Vivatsgasse aufgebaut.

Blickfang auf dem Münsterplatz ist ein Getränkeausschank, auf dessen Dach eine 25 Meter hohe künstliche Tanne thront. Wem der Sinn nicht nach Glühwein oder Eierpunsch steht, der findet am Stand mit lokalen Brauhausspezialitäten sicher eine Alternative.

Kaum Polizei-Präsenz auf Weihnachtsmarkt Bonn

Das Getümmel auf dem Weihnachtsmarkt zieht nicht nur Besucher und Touristen in die Innenstadt, sondern auch Taschendiebe und Trickbetrüger. Mit einer mobilen Wache sowie zusätzlichen zivilen und uniformierten Fußstreifen will die Bonner Polizei deshalb an allen Tagen zwischen Münster-, Bottler- und Friedensplatz für Sicherheit sorgen. Das Polizei-Mobil steht neben dem Hauptportal des Münsters, der Stadtordnungsdienst hat eine Anlaufstelle in der Vivatsgasse eingerichtet. Bei seinen Recherchen hat der GA jedoch weder Stadtordnungsdienst noch Polizei auf dem Weihnachtsmarkt sichten können.

Medizinische Masken sind übrigens nur vereinzelt in der Menge auszumachen. Der Markt findet ohne besondere Corona-Auflagen statt. Die Stadt empfiehlt aber, medizinische Masken zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.