Auf Jahrzehnte angelegt So läuft die zweite Runde der Rheinland Studie zur Gesundheit der Bonner

Die zweite Runde der Rheinland Studie läuft derzeit auf Hochtouren. Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) mit Hauptsitz auf dem Venusberg will herausfinden, wie und warum Menschen gesund altern. Auch CDU-Politiker Guido Déus hat neben vielen weiteren Bonner Bürgern wieder teilgenommen. Am Donnerstag besuchte der Landtagsabgeordnete das Untersuchungszentrum des DZNE am Landgrabenweg. „Ich unterstütze die Studie seit Beginn und bin nach wie vor hoch motiviert, da unsere nachfolgenden Generationen einen Nutzen aus der Studie ziehen können“, sagte Déus, während er seine Augen- und Griffstärke untersuchen ließ und Studienassistenz Julian Röhrig einen Scan der Netzhaut durchführte.