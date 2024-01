Eingebrochener Fußweg nicht wegen Kanalleck So laufen die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in Bonn

Bei den Aufräumarbeiten am Rheinufer ist das Abfallunternehmen Bonnorange laut Sprecher Jérôme Lefèvre für die Reinigung der Wege zuständig. Das Amt für Umwelt und Stadtgrün kümmere sich um die Grünflächen. „Wir sind noch nicht zu hundert Prozent durch“, sagte Lefèvre am Freitag. Vereinzelt gebe es noch Schlammspuren, zum Beispiel am China-Schiff in Beuel. Die Kehrmaschinen, die mit Wasser reinigen, könnten bei den Minustemperaturen nicht arbeiten, da die Flüssigkeit gefrieren würde, erklärte der Bonnorange-Pressesprecher.