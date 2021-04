Bundes-Notbremse in Kraft : So leer ist Bonn während der Ausgangssperre

Bonn Die Bundes-Notbremse gilt seit Samstag auch in Bonn. Nach der damit verbundenen Ausgangsbeschränkung war die Stadt so gut wie leer. Nur wenige sind nach 22 Uhr noch unterwegs.

Hofgarten, Frankenbad, Münsterplatz: In Bonn ist an diesem Samstag nach 22 Uhr auf den Straßen kaum etwas los. Grund ist die Ausgangsbeschränkung im Rahmen der Bundes-Notbremse.

Was sich mit der Notbremse in Bonn und Region ändert

Kostenpflichtiger Inhalt: Ab Samstag gelten strengere Regeln : Was sich mit der Notbremse in Bonn und Region ändert

Am Frankenbadplatz, einem beliebten Treffpunkt in der Altstadt, saßen bis kurz vor 22 Uhr noch rund zwei Dutzend Menschen in kleineren Gruppen. Das Ordnungsamt wartete und machte die Anwesenden ab 22 Uhr freundlich, aber bestimmt auf die Beschränkungen aufmerksam. Die Grüppchen lösten sich auf und traten den Heimweg an.