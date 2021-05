Zurück in der Schule : So lief der Präsenzunterricht in Bonn an

Zurück in der Schule: Die Q1 am Bonner Friedrich-Ebert-Gymnasium. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Alle Schülerinnen und Schüler sind zurück in den Klassenräumen. Die meisten von ihnen und ihre Lehrer freuen sich. Doch es gibt noch Zweifel wegen Bonns hoher Inzidenzen.

Fast alle Fenster stehen offen. Bei 23 Grad ist das auch kein Problem mehr. Hinter den Scheiben sind volle Klassen zu sehen, jeder Platz ist besetzt. Ein Anblick, den es in diesem Jahr noch gar nicht gab. „Heute dominiert bei den Schülern ein Gefühl der Freude“, sagt Frank Langner am Montagmorgen. Der Schulleiter des Bonner Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG) vermittelt Optimismus. Alle Klassen sind seit Beginn der Woche zurück im Präsenzunterricht. „Das Infektionsgeschehen lässt das verantwortbar erscheinen“, sagt er, „aber trotzdem ist es wichtig, die Situation zu beobachten.“ Einige Eltern hätten sich im Vorfeld verängstigt über die Rückkehr zum Normalbetrieb geäußert.

Deshalb gibt es ein Wegeleitsystem, Pfeile auf dem Boden zeigen nur in eine Richtung. Der Unterricht beginnt gestaffelt, ältere und jüngere Schülerinnen und Schüler gehen getrennt in ihre Pause. Die Mensa öffnet erst in einer Woche. Alle werden zu Beginn der Stunde ans Händewaschen erinnert. Bloß nichts überstürzen.

„Ich bin froh, das nicht entscheiden zu müssen“

Der Morgen begann in der ersten Stunde mit Selbsttests. Dabei gebe es mittlerweile Routine, „aber es geht enorm viel Unterrichtszeit verloren“, sagt Lehrer Michael Barth. Doch die Vorteile überwiegen: Die Tests beruhigen die Lehrer. Und einmal geimpft sind auch schon fast alle Lehrer am FEG. „Mit der ersten Spritze ging ein Glücksschrei durchs Kollegium“, sagt Barth. In der kommenden Woche stehen Zweitimpfungen an. Er und die anderen Lehrkräfte freuen sich „auf ganz normalen Unterricht“. Trotz Aufbruchstimmung bleibe aber ein „unbehagliches Gefühl“ bei der vergleichsweise hohen Inzidenz in Bonn, gerade unter Jugendlichen.

Ganz ähnlich äußert sich auch Tobias Hillebrand am Montagmorgen: An seiner Grundschule, der Karlschule an der Dorotheenstraße, ist die Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler zum Präsenzunterricht relativ geräuschlos über die Bühne gegangen, sagt der Schulleiter. „Fast alle Kinder sind da. Auch die Selbsttests haben gut funktioniert.“ Schließlich hat sich so langsam bei dem Hin und Her in der Corona-Schulpolitik so etwas wie Routine entwickelt. Auf die Frage, wie er die Rückkehr zum Präsenzunterricht wenige Wochen vor Beginn der Sommerferien und angesichts der in Bonn im Vergleich zu den meisten anderen Kommunen in NRW relativ hohen Inzidenz bewertet, gibt er sich zwiegespalten. „Das ist eine schwierige Frage, und ich bin froh, das nicht entscheiden zu müssen.“

Deutliche Nachfrage nach Testbescheinigungen

Einerseits freue er sich: „Wir haben jetzt wieder richtig Leben in der Schule. So soll es auch sein. Jeder Tag, den die Kinder zur Schule gehen können, ist gut für sie und ihre Familien.“ Anderseits sehe er das nicht kalkulierbare Risiko von Corona-Ausbrüchen. Die PCR-Lollitests, die inzwischen an den Grundschulen in sogenannten Pools ausgeführt werden, funktionierten gut. Während des Wechselunterrichts seien so zwei Infektionen festgestellt und entsprechend schnell darauf reagiert worden. Wie sich die Lage nun in den deutlich volleren Klassenzimmern entwickeln werde, das könne man nur abwarten. Kritisch sieht Hillebrand, dass die Schulen nun auch noch allen Schülern und Lehrern auf Wunsch einen Nachweis über ein negatives Testergebnis ausstellen müssen. „Ich frage mich, wie praktikabel das sein wird.“

An der Karl-Simrock-Hauptschule spricht Direktor Arndt Hilse ebenfalls von einem „unaufgeregten“ Start in den Präsenzunterricht. Er sei froh, dass es seit Einführung der Selbsttests für Schüler an seiner Schule bisher insgesamt lediglich drei positive Fälle gegeben habe. Hilse hat bereits am Freitag die Vordrucke der Testbescheinigungen für seine Schüler vorbereitet, damit die Klassenleitungen sie bei Bedarf schnell aushändigen können. Und dass Bedarf bestehen wird, davon ist Hilse überzeugt. „Ich hatte heute Morgen bereits den Anruf eines Jugendzentrums, das viele meiner Schüler besuchen. Das Jugendzentrum möchte die Bescheinigungen als Nachweis haben“, berichtete er dem GA am Montag.

Schulleiter wünscht sich Unterstützung vom Land

Am Friedrich-Ebert-Gymnasium haben achte und neunte Klassen bereits am Montag Klassenarbeiten geschrieben. Zwar sollen zwischen Prüfungen mehrere Tage liegen, aber eine „Verdichtung von Leistungsbewertungen“, wie Schulleiter Langner es nennt, sei dennoch nicht zu vermeiden.

Unter Eltern habe unterdessen eine andere Diskussion begonnen: Wie die Schule die Lücken auffangen kann. Am FEG gibt es dafür Quartalskurse am Nachmittag, etwa ein Viertel der Schüler nehme sie laut Langner in Anspruch. Möglich ist das, weil durch ausgefallene AGs Lehrstunden übrig sind. Soll das Angebot im kommenden Schuljahr weitergehen, wünscht sich der Direktor jedoch Unterstützung vom Land, etwa durch zusätzliche Vertretungsstunden.

„Ein bisschen Angst, sich zu infizieren, ist schon da“

Am Montagmittag sitzen Lola und Alicia im Englisch-Leistungskurs. Der war in den Wochen zuvor in zwei Gruppen aufgeteilt, jetzt sitzen alle Schüler wieder im selben Raum. Von Freude darüber ist bei den zwei jungen Frauen der Q1 wenig zu spüren. Es sei ungewohnt und komisch, sagen beide. „Ob das bei der höheren Inzidenz in Bonn so schlau ist?“, fragt sich Lola. „Ein bisschen Angst, sich zu infizieren, ist schon da.“ Das Risiko sei jetzt zwar höher, sagt Alicia. „Aber durch die Tests fühle ich mich sicherer als in einem Laden.“ Ihre Schwester geht in die sechste Klasse. „Für die Kleinen war das schon eine extreme Belastung“, sagt sie.

Schulleiter Frank Langner geht davon aus, dass die Inzidenz bis zum Sommer unter 100 bleibt. Dafür gibt es einen Plan A. Falls die Zahlen doch wieder steigen und es zurück zu Wechsel- oder Distanzunterricht geht, wurde aber auch ein Plan B vorbereitet. „Das ist sehr viel Arbeit, auch für jeden einzelnen Lehrer und die Unterrichtsgestaltung.“ Doch Lehrer Michael Barth bleibt optimistisch. „Wir müssen jetzt wieder gute Schule machen.“