Rechte Burschenschaft So lief die Demonstration gegen die Bonner Raczeks

Rund 130 Menschen haben am Freitag in der Südstadt friedlich gegen die Burschenschaft der Raczeks demonstriert. Sie versammelten sich gegen 18 Uhr in Sichtweite des Verbindungshauses an der Kreuzung Johannes-Henry-Straße und Lennéstraße, hielten Transparente wie „Rassismus ist keine Meinung“ hoch und skandierten in Anspielung auf die Bonner Postleitzahlen „Fünf-drei-nazifrei“.