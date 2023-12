Shopping und Umtausch So lief es nach Weihnachten in der Bonner City

Bonn · Erst Weihnachten, dann Umtausch. So lässt sich das alljährliche Phänomen zusammenfassen. Der GA war in der Bonner Innenstadt unterwegs, um zu schauen, was umgetauscht wird - und warum.

27.12.2023 , 18:23 Uhr

Im Bekleidungsgeschäft American Vintage bekommen Kunden beim Umtausch nur einen Gutschein. Foto: Abir Kassis

Von Abir Kassis

Die Bonner Innenstadt richtet den Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsel. In der Galeria füllt eine Mitarbeiterin die Regale bereits mit Karnevals-Accessoires. Geschäfte werben in ihren Schaufenstern mit Rabatt-Aktionen. Nicht alle, die durch die Straßen schlendern, sind zum Shoppen unterwegs. In den Geschäften tauschen einige Kunden Geschenke um.