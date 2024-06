Open-Air-Reihe in Bonn So sieht es im Backstagebereich des KunstRasen aus

Die Stahlstreben haben die Ästhetik einer mathematischen Eleganz. Und die Männer und Frauen mit den Sicherheitshelmen arbeiten erstaunlich ruhig an der komplexen Konstruktion aus Metallrohren, Ketten und silbrig-grauen Zylindern. Zwölf Stunden vor Beginn des ersten Konzerts auf der KunstRasen-Bühne herrscht am Donnerstagmorgen reger Betrieb in der Bonner Rheinaue. Am Abend tritt die US-amerikanische Indie-Rock-Kultband The National auf. Wer meint, für die melancholischen Songs mit der sparsam klingenden Instrumentierung brauche es nicht so viel Technik, der irrt gewaltig. Die eigentliche Herausforderung für die Produktion ist nicht nur der ausgewählte Sound der Band um Sänger Matt Berninger. Es sind die Lichteffekte und insbesondere die gewaltige LED-Leinwand im Hintergrund der Bühne, auf die die Band ganz besonderen Wert legt.