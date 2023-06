Pläne von Bonn4Future So soll Bonn bis 2035 klimaneutral werden

Eines ist für Gesa Maschkowski klar: „Es muss einfach sein. Das haben uns ganz viele Bürgerinnen und Bürger gesagt.“ Damit meint sie unter anderem die Nutzung des ÖPNV in Bonn. „Im Stadtbereich muss es für die Menschen viel einfacher und günstiger werden, sich ohne Auto fortzubewegen. Und das ist noch nicht der Fall. Im Moment ist die einfachste und billigste Option immer noch das Auto. Und da ist doch bescheuert, wer das nicht nimmt“, sagt Maschkowski. Sie ist Initiatorin von „Bonn4Future – Wir fürs Klima“, einer Bürgerbeteiligung, die der Stadt Empfehlungen für ein klimaneutrales und lebenswertes Bonn gibt. Dieses Verfahren flankiert den vom Stadtrat beschlossenen Klimaplan, dem städtischen Fahrplan für den Weg in die Klimaneutralität. Für dessen Umsetzung sind im Doppelhaushalt 2023/24 Investitionen von rund 50 Millionen Euro hinterlegt. Die Bürgerbeteiligung endete in diesem Jahr nach zwei Jahren Arbeit. Was haben die Bonnerinnen und Bonner in dieser Zeit erreicht?