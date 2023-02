Umbau der ehemaligen Pestalozzischule : So soll das neue Stadtarchiv einmal aussehen

Bonn Die ehemalige Pestalozzischule wird derzeit zum künftigen Standort des neuen Stadtarchivs umgebaut. Dabei kommen auch Zeugnisse längst vergangener Tage wieder zum Vorschein.

„Bonn war damals sehr stolz auf seine Berufsschule“, sagt Constanze Falke vom Städtischen Gebäude-Management (SGB). Zur Einweihung habe der Magistrat eine ganze Fotoserie in Auftrag gegeben. Die liegt heute gut verwahrt im Stadtarchiv. Als Denkmalschutz-Beraterin sorgt Falke dafür, dass beim Umbau des ehemaligen Schulgebäudes an der Budapester Straße möglicht viel von der alten Bausubstanz erhalten bleibt. Was hier entsteht, ist der neue Standort des Stadtarchivs.

Eichenparkett von 1911 liegt noch

Ansonsten wurde binnen fünf Generationen zwar immer wieder übergespachtelt und gestrichen. Aber in den Klassenräumen liegt noch das alte Eichenparkett aus den Baujahren 1911/12. Im Flur empfängt unverwüstlicher Terrazzo-Boden in rot, weiß und schwarz die Besucher wie ein roter Teppich. Im geräumigen Treppenhaus zu den vier Stockwerken zeigt Falke die gusseisernen Handläufe, die schützenden Zierleisten an den Pfeilern und die Kapitelle mit Stuckrosetten darüber.

Natürlich müsse auch ein Baudenkmal an die Bedürfnisse der neuen Nutzer angepasst werden, betont Volker Assenmacher, Teamleiter in der SGB-Abteilung Neubau. Deshalb wurde in den vergangenen Monaten in allen Räumen der Putz bis zum ursprünglichen Ziegelmauerwerk von den Wänden geschlagen. Darin hatte sich Asbest aus den Nachkriegsjahrzehnten gefunden. In den kommenden Jahren soll ein neuer Verputz in den alten Farben angebracht werden. Dabei werden auch alte Bogenfenster in der Vorhalle und ovale Fenster über den Klassentüren wieder geöffnet.