Mit der Laterne am Fenster : So verlief die Lied-Aktion zu Sankt Martin in Bonn

Bonn Weil der große Martinszug in Bonn ausfällt, haben die Bonner Kirchen zum gemeinsamen Singen aufgerufen. An den Fenster standen viele Kinder mit ihren Laternen.

Ein paar Häuser weiter hatte Natasha Schöbel ihr Haus für den Abend festlich geschmückt. Große Laternen standen in der Auffahrt und in den Fernsten leuchteten viele Teelichter. Schöbel und ihre zwei Kinder sangen freudig mit. „Ich finde solche Abende wichtig, das ist auch gut für meine Kinder und ein schönes Zeichen für die Gemeinschaft“, sagte die Mutter. Zum Abschluss des zehnminütigen Ständchens läuteten überall in Bonn die Glocken.

In einer Ansprache bezeichnete Oberbürgermeisterin Katja Dörner die Aktion als einen „besonderen Lichtblick in schwierigen Zeiten“. „Trotz räumlicher Distanz können wir so zeigen, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen“, sagte sie. Dass in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie weder Martins-Züge noch öffentliche Alternativveranstaltungen in Bonn stattfinden dürfen, ruft auch in der Bonner Stadtkirche großes Bedauern hervor. „Wenn auch vor dem sich weiter verschärfenden Infektionsgeschehen verständlich, ist dies dennoch gerade für die Kinder sehr traurig“, sagte Stadtdechant Wolfgang Picken. „Gerade in Zeiten wie diesen sind Themen wie Nächstenliebe und gemeinsame Rücksichtnahme von großer Bedeutung.“