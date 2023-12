Bonn hilft Cherson So verwendet die Kinderklinik in der Frontstadt die Spenden aus Bonn

Es gibt in dieser Zeit sehr verschiedene Welten. Während in Bonn friedlich Weihnachten und Neujahr gefeiert wird, ist Inna Kholodniak unter Beschuss. Nach zwei Versuchen steht die Videoverbindung zur Leiterin der regionalen Kinderklinik der ukrainischen Stadt Cherson, für die Bonn in diesem Jahr eine Solidaritätspartnerschaft übernommen hat. Kholodniak hat an diesem Dezembernachmittag den dritten Luftalarm des Tages hinter sich. „Es ist unmöglich, sich an den ständigen Beschuss zu gewöhnen, in einem gefährlichen Ort, wie Cherson es aktuell ist, zu leben, aber es ist ein Krankenhaus. Es gibt Kinder, die Hilfe brauchen. Also versuchen wir, weiter zu arbeiten“, sagt die Klinikdirektorin, deren Antworten eine Dolmetscherin von Help ins Englische übersetzt.