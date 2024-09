Im Telekom Dome: So war die 12. Bonner Bau- und Immobilienmesse des GA

Gleichwohl interessierten sich viele Messebesucher wie der Beueler Gerry Löbens (35) für den Kauf eines Neubaus. Löbens schwebt für seine vierköpfige Familie ein förderfähiges Effizienshaus vor, was dem anspruchsvollen KFW-40 Standard entspricht, rund 150 Quadratmetern Wohnfläche hat, und um die 500.000 Euro kosten soll. Am Messestand der KSK-Immobilien interessierte die Familie Löbens gleich zwei Neubauprojekte. So eventuell eine Doppelhaushälfte in dem Areal Mertener Mühle in Bornheim oder ein Haus in dem Neubaugebiet Buschkauler Feld in Alfter-WItterschlick. Allerdings rede man da von Volumina von im Schnitt 600.000 Euro für eine Immobilie, so KSK-Neubau-Immobilienberater Marius Sandberg: „Das ist für eine Familie mit Kindern schon eine Menge Holz.“