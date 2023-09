Sommer in Bonn So wird Regenwasser in Bonn genutzt

Karina Kohler hat Ringelblumen und Mais in ihrem Beet angepflanzt. Im Beet nebenan wachsen drei große Mangold-Pflanzen. „Im Juli mussten wir nicht gießen“, sagt die 48-Jährige. Ihr Gemüsebeet ist eins von 14 Beeten im Gartenprojekt Stadtfrüchtchen am Nesselroder Hof. Jeder fasst mit an: So ist jeden Monat jemand anders für das Gießen zuständig. Im Juli war es Philippa Koslar. Die Studentin hat seit dem vergangenen Jahr die Leitung des Projekts inne. „Ich habe zweimal am Tag, morgens und abends gegossen“, erinnert sich die 29-Jährige an die heißen Sommertage zurück.