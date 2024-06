Freie Fahrt auf der neuen Reuterbrücke So wollte Bonn dem Ideal der autogerechten Stadt näherkommen

Hunderte Bonner drängeln sich auf den neuen Brücken, als Bundesverkehrsminister Christoph Seebohm (CDU) sich am 12. Mai 1964 um Punkt 10.30 Uhr auf dem Rücksitz seines Dienstwagens im Schritttempo als erster über die neue Ersatzbundesstraße 9 chauffieren lässt. Ihm folgen, so berichtet der GA tags drauf, Vertreter von Land und Bund, Stadt und Landschaftsverband in rund 30 Dienstfahrzeugen, begleitet von Polizisten auf Motorrädern. In der Dottendorfer Straße wird gedreht. Danach zockelt der Konvoi weiter zum Alten Rathaus, um sich vom Oberbürgermeister Wilhelm Daniels im Gobelinsaal empfangen zu lassen.