Lesung mit der Bonner Autorin Gitta Edelmann : „So zu schreiben, dass es Kindern gefällt, ist schwer“

Ab acht Jahren

Die Lesung aus „Ludwig und die Suche nach dem Geheimcode“ in der Endenicher Bücherei, am Burggraben 18, beginnt am 10. August um 17 Uhr. Kinder ab acht Jahren erhalten kostenlose Einlasskarten während der Öffnungszeiten in der Bibliothek, und zwar Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr. Bei der Lesung handelt es sich um eine Veranstaltung des Fördervereins Stadtteilbibliothek Endenich innerhalb des Sonderprogramms „Aufgeschlagen!“ des Landes Nordrhein-Westfalen. Am 1. Oktober kann man Edelmann in der Thalia Buchhandlung in der Bonner Innenstadt sehen. Dort liest sie dann aus „Johannes Gutenberg und die verschwundenen Lettern“. Infos zu weiteren Veranstaltungen findet man auf www.gitta-edelmann.de. kpo