Hilfe im Kriegsgebiet Ausgemusterte Solaranlage aus Schwarzrheindorf zieht in die Ukraine

Insgesamt 22 Jahre hat die Photovoltaikanlage den Eheleuten Dorothee Hippe und Ulrich Meier treue Dienste geleistet. Auf dem Dach ihres Hauses in Schwarzrheindorf haben 22 der 125-Watt-Module mit einer Leistung von 2,75 Kilowattstunden fleißig das Sonnenlicht eingefangen und Ökostrom ins Bonner Stromnetz eingespeist. Doch damit ist jetzt Schluss, nach reiflicher Überlegung hat sich das Paar für eine neue PV-Anlage mit größerer Leistung entschieden, die altgediente Anlage muss aus Schwarzrheindorf weichen – und geht im Anschluss auf Reisen: Denn die noch voll funktionsfähige Solaranlage wird nicht auf dem Schrottplatz enden, sondern ihre Arbeit in der Ukraine weiterführen und so einen Beitrag für den Erhalt der wichtigen Stromversorgung in den Kriegsgebieten leisten.